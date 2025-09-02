Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в Китай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в соцсети Х поделился публикацией о визите в Китай.
Prezident İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri (30.08.-02.09.2025) pic.twitter.com/vgksp1k7e4— İlham Əliyev (@azpresident) September 2, 2025
