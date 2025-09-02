USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в Китай

21:27 585

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем аккаунте в соцсети Х поделился публикацией о визите в Китай.

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 461
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2245
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5558
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1800
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1598
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4934
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1533
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7447
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2664
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8855
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1201

