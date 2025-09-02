USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Анкара и Баку расширяют сотрудничество в сфере труда и социальной защиты

В Анкаре состоялось 12-е заседание совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты Турции. По итогам встречи был подписан итоговый документ. Об этом сообщили в Минтруда Азербайджана.

Перед заседанием состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анарa Алиева с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишикханом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в социальной сфере и повестку дня предстоящего заседания.

На заседании с участием делегаций обеих стран было подчеркнуто, что благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между братскими странами постоянно развиваются и с подписанием Шушинской декларации в 2021 году поднялись до уровня стратегического союзничества.

Отмечалось, что так же как и в других сферах, сотрудничество в области труда, занятости и социальной защиты находится на высоком уровне. Стороны обратили внимание на важность подписанных за прошедший период документов о сотрудничестве, а также деятельности совместно постоянной комиссии в расширении взаимодействия.

Участники обсудили направления будущего совместного сотрудничества. Было отмечено значение продолжения обмена опытом и информацией в таких сферах, как предотвращение неформальной занятости, охрана труда, профессиональная подготовка, пенсионное обеспечение, внедрение цифровых услуг и других. 

Также подчеркнуто, что соглашение о сотрудничестве в области социальной защиты, подписанное за предыдущие годы, целесообразно обновить в соответствии с современными требованиями на фоне проводимых в обеих странах реформ в сфере труда и социальной защиты, а также развития цифровых услуг.

На совместном брифинге Анар Алиев и Ведат Ишикхан сообщили о результатах заседания комиссии, отметив, что были определены направления дальнейшего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Затем министры подписали Протокол 12-го заседания совместной постоянной комиссии. В приложенном к документу Плане мероприятий на 2026–2027 годы отражены направления сотрудничества между двумя министерствами, включая усиление активных мер занятости, расширение возможностей трудоустройства для лиц с инвалидностью и других уязвимых групп, регулирование трудовой миграции, совершенствование охраны труда и развитие учебной инфраструктуры, предотвращение неформальной занятости, пенсионное обеспечение, социальное страхование, мониторинг и прогнозирование рынка труда, внедрение цифровых технологий и другие сферы, предусматривающие обмен опытом и информацией.

В рамках визита азербайджанская делегация также ознакомилась с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries.

