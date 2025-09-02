Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа

Ранее, 14 июля, Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании войны в Украине, и пообещал новое оружие Киеву за счет стран ЕС. Тогда индекс Мосбиржи, напротив, показал рост более чем на 3%.

*** 22:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в российском коллеге Владимире Путине из-за продолжения боевых действий в Украине.

«Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом, и это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Дело не в Украине. Дело в том, чтобы помочь людям жить», — сказал президент США американским СМИ.

По его словам, каждую неделю умирают 7000 человек, в основном солдаты.