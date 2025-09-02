Первый день чемпионата Азербайджана по гребле

Завершился первый соревновательный день чемпионата Азербайджана по гребле, организованного Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли. Спортсмены боролись за медали в академической гребле, в гребле на каяке и каноэ — всего разыгрывалось 16 комплектов наград.

По информации İdman.biz, победители и призеры получили дипломы и медали. Отличившиеся спортсмены также завоевали право представлять Азербайджан на Играх СНГ, которые пройдут в сентябре и октябре в стране.

Напомним, соревнования по гребле в рамках Игр СНГ пройдут на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кур». Текущий чемпионат является этапом подготовки и проверкой готовности спортсменов перед международным стартом.