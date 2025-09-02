Рубио посетит Израиль

Госсекретарь США Марко Рубио планирует через две недели посетить Израиль, сообщает израильский сайт İ24News.
Этот визит состоится во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой ряд стран планируют признать палестинское государство.
Госсекретарь США Марко Рубио планирует через две недели посетить Израиль, сообщает израильский сайт İ24News.
Этот визит состоится во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой ряд стран планируют признать палестинское государство.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.