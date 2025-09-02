Зеленский: Путин в Китае рассказывает басни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин во время визита в Китай продолжает оправдывать войну против Украины, в то время как российские войска накапливают силы на отдельных участках фронта.

«Сегодня я заслушал несколько докладов от наших военных, в том числе от командующего Воздушных сил по защите от дронов», — отметил Зеленский. По его словам, активность российских ударных дронов в украинском небе продолжает расти: ночью было сбито около 150 дронов, утром — еще более 50, а к вечеру — десятки новых атак. Большинство из них — «Шахеды».

Президент подчеркнул, что действия России фактически сопровождают ее заявления из Китая, демонстрируя пренебрежение всемирными усилиями по прекращению войны.

«На днях Путин в Китае снова рассказывал басни о том, что он якобы не виноват в войне. Как будто кто-то его заставляет воевать, убивать, загонять детей в укрытия и посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. В то же время мы видим накопление российских сил на некоторых участках фронта», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что к миру Россия не хочет принуждаться и продолжает наносить удары. «Мы будем отвечать на это, в том числе асимметрично, чтобы Россия ощущала последствия своей агрессии», — сказал он.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал слова Путина о возможном трехстороннем сотрудничестве РФ-США-Украина на Запорожской АЭС. «Это ловушка, как и все инициативы российского лидера. Запорожская АЭС принадлежит Украине, и Россия не имеет права распоряжаться станцией. Только демилитаризация и возвращение ее законному владельцу обеспечат ядерную безопасность для Украины и всей Европы», — подчеркнул Сибига.

Ранее во время визита в Китай Путин заявил, что Россия якобы «не имела, не имеет и не будет иметь желания нападать на кого-либо». На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо он также утверждал, что «Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией» и что РФ «никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО — это другой вопрос».