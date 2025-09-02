USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Задержан тиктокер Хосров

2 сентября 2025, 23:08 1207

Тиктокер Хосров Мослеми, который подстрекал в соцсетях водителей к нарушению правил дорожного движения и автохулиганству, а также сам совершал подобные действия, был задержан сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Бинагадинского районного управления, сообщают местные СМИ.

В отношении Мослеми был составлен административный протокол по Кодексу об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке.

Отмечается, что Хосров Мослеми также занимался автоблогингом, оказывал услуги по доставке автомобилей в страну и вел собственный бизнес в сфере автосервиса.

Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся обновлено 00:14
2 сентября 2025, 00:14 729
Американские военные уничтожили судно у берегов Венесуэлы
Американские военные уничтожили судно у берегов Венесуэлы новость дополнена
2 сентября 2025, 23:23 1053
Зеленский: Путин в Китае рассказывает басни
Зеленский: Путин в Китае рассказывает басни
2 сентября 2025, 22:47 1723
Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа
Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа обновлено 23:13
2 сентября 2025, 23:13 3620
Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
2 сентября 2025, 21:44 2329
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
2 сентября 2025, 19:18 3282
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
2 сентября 2025, 17:14 6716
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
2 сентября 2025, 20:27 3086
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
2 сентября 2025, 20:04 2461
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
2 сентября 2025, 19:25 10016
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
2 сентября 2025, 19:01 2072

ЭТО ВАЖНО

