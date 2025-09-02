Задержан тиктокер Хосров

Тиктокер Хосров Мослеми, который подстрекал в соцсетях водителей к нарушению правил дорожного движения и автохулиганству, а также сам совершал подобные действия, был задержан сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Бинагадинского районного управления, сообщают местные СМИ.

В отношении Мослеми был составлен административный протокол по Кодексу об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке.

Отмечается, что Хосров Мослеми также занимался автоблогингом, оказывал услуги по доставке автомобилей в страну и вел собственный бизнес в сфере автосервиса.