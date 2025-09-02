Американские военные уничтожили судно у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты открыли огонь по судну у берегов Венесуэлы, якобы задействованному в перевозке наркотиков. Об этом на встрече с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

«Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — сказал Трамп, добавив, что судно было выведено из строя. Деталей произошедшего американский лидер не привел.

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсетях подтвердил удар и заявил, что американские военные уничтожили наркосредства в Карибском море, судно вышло из Венесуэлы и принадлежало признанной террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Ранее для борьбы с наркокартелями Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС США. 19 августа агентство Reuters сообщило, что три эсминца ВМС — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson — направлены в южную часть Карибского бассейна для операций против наркокартелей. Кроме того, отмечалась переброска атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

По данным The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.