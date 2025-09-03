USD 1.7000
Трамп пригрозил последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся

обновлено 00:14
00:14 732

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон примет определенные меры, если его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, прошедшая 15 августа, не приведет к прогрессу в урегулировании между Москвой и Киевом.

«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займём другую позицию», — заявил он журналистам в Белом доме.

*** 23:38

Президент США Дональд Трамп провел беседу с журналистами в Белом доме и сделал ряд заявлений по международной и внутренней повестке.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, американский лидер отметил, что «узнал много интересного» о войне между Москвой и Киевом. При этом он отказался раскрывать детали, пообещав, что «в течение нескольких дней» станут известны новые шаги. Говоря о возможных последствиях в случае срыва встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, Трамп подчеркнул: «Посмотрим, что произойдет». Он добавил, что внимательно следит за ситуацией, упомянул потери с обеих сторон и выразил желание прекращения боевых действий.

Отдельно Трамп прокомментировал слухи в социальных сетях о своей смерти. Он заявил, что лично не слышал об этом, но назвал подобные сообщения «фейковой новостью». По его словам, такие слухи появились после двухдневного перерыва в публичных выступлениях, хотя до этого он неоднократно встречался с прессой. При этом Трамп сравнил свое поведение с Джо Байденом, отметив, что его предшественник месяцами не общался с журналистами, и тогда подобных слухов не возникало.

Затронул президент и экономическую тему. Он назвал пошлины «экономической чрезвычайной ситуацией» и «самым мощным инструментом в мире». По его словам, тарифы могут использоваться как экономический и дипломатический рычаг. Трамп связал падение фондового рынка 2 сентября с неопределенностью вокруг решения Верховного суда о его полномочиях вводить пошлины. «Если мы выиграем это дело, фондовый рынок взлетит до небес», — подчеркнул он.

Между тем апелляционный суд федерального округа Колумбия ранее признал, что у президента не было полномочий вводить ряд действующих тарифов. Однако они сохраняются в силе до 14 октября, чтобы администрация успела подать апелляцию в Верховный суд.

Наконец, Трамп высказался о сотрудничестве России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Он заявил, что не обеспокоен сближением этих стран, и подчеркнул, что США обладают «самыми сильными вооруженными силами в мире». По словам президента, возможное применение военной силы против Америки стало бы «наихудшим решением» для Пекина и Москвы.

