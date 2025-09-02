Кац: остатки руководства хуситов покидают Сану

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что оставшееся руководство хуситов «убегает» из йеменской столицы. Комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что лидеры движения опасаются продолжения атак на них.

«Как и все лидеры радикальных исламистов, они заботятся только о себе и бросают на произвол судьбы мирных жителей. То же делают лидеры ХАМАС в Газе и владельцы роскошных отелей в Катаре, а также хуситы в Йемене. На этот раз мы знали, как на них охотиться, и будем знать, как это делать в будущем», — написал министр в своем X-аккаунте.