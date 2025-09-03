USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Убийство экс-спикера Рады: всплыли новые подробности

00:31 1123

Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, Михаил-Виктор с позывным Лемберг защищал Украину в разведке 3-го мехбата 93-й бригады. Он добровольно ушел на фронт после полномасштабного вторжения России и с 20 мая 2023 года считается пропавшим без вести в Бахмуте, сообщают украинские СМИ.

Мать Михаила-Виктора, Елена Чернинька, сообщила, что со Сцельниковым они не поддерживали связь 27 лет. «Новости из суда по делу Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле не была искажена», — отметила она, добавив, что написала книгу о сыне «Лемберг: мамочка, ну не плачь».

Чернинька также выразила соболезнования родным и близким Парубия.

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной рады Андрея Парубия — по данным полиции, в него было произведено около восьми выстрелов.

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 4
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 441
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6099
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 546
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3670
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 471
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1414
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4951
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3601
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2102

ЭТО ВАЖНО

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 4
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 441
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6099
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 546
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3670
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 471
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1414
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4951
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3601
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2102
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться