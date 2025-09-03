Убийство экс-спикера Рады: всплыли новые подробности

Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, Михаил-Виктор с позывным Лемберг защищал Украину в разведке 3-го мехбата 93-й бригады. Он добровольно ушел на фронт после полномасштабного вторжения России и с 20 мая 2023 года считается пропавшим без вести в Бахмуте, сообщают украинские СМИ.

Мать Михаила-Виктора, Елена Чернинька, сообщила, что со Сцельниковым они не поддерживали связь 27 лет. «Новости из суда по делу Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле не была искажена», — отметила она, добавив, что написала книгу о сыне «Лемберг: мамочка, ну не плачь».

Чернинька также выразила соболезнования родным и близким Парубия.

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной рады Андрея Парубия — по данным полиции, в него было произведено около восьми выстрелов.