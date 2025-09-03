Назначение Насcера аль-Тани, представителя правящей семьи Катара и бывшего дипломата, на пост генерального директора «Аль-Джазиры» знаменует собой конец эпохи, в которой официальная Доха пыталась поддерживать иллюзию независимости этого международного телеканала. На протяжении многих лет Катар использовал «Аль-Джазиру» как главный инструмент «мягкой силы», но делал это языком и методами профессиональной журналистики. Теперь же этот респектабельный фасад полностью демонтирован, и управление крупнейшим арабским медиа напрямую переходит в руки династии Аль-Тани.

Важен не только сам факт назначения, но и его политический контекст. Решение совпало с началом новой кампании против «сионистского образования» под лозунгом «Израиль убивает журналистов». Кампания, активно продвигаемая на экранах и в социальных сетях, очевидно, направлена на мобилизацию общественного мнения в арабском мире и за его пределами. Для наблюдателей на Западе это шаг, который укладывается в стратегию Катара усиливать давление на Израиль, используя не только финансовые каналы и дипломатические рычаги, но и медийное оружие. Нассер аль-Тани — не журналист и не менеджер медиаиндустрии, а представитель правящей элиты, ранее служивший послом. Его назначение подтверждает: «Аль-Джазира» окончательно перестает быть площадкой для критических дискуссий и превращается в государственный рупор, работающий в интересах внешнеполитической линии Катара. Это решение также отражает более широкий тренд в Дохе — концентрацию власти в руках семьи Аль-Тани. Мы видим аналогичные процессы в оборонных ведомствах, спортивных институтах, а теперь и в СМИ. Для Израиля этот поворот крайне неблагоприятен. «Аль-Джазира», которая обладает колоссальной аудиторией и определяет медиаповестку во многих странах Ближнего Востока, превращается в инструмент прямой политической конфронтации. Учитывая традиционное влияние канала на арабское общественное мнение, новая стратегия Катара неизбежно усилит антиизраильские настроения и создаст дополнительное давление на позиции Иерусалима в региональной дипломатии.