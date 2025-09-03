Трамп обвинен в нарушении закона XIX века

USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация Дональда Трампа нарушила закон, когда ввела бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес после протестов из-за иммиграционных рейдов властей.

Судья Чарльз Брейер указал, что Трамп и министр обороны США Пит Хегсет, также участвовавший в этом решении, нарушили закон, принятый еще в 1878 году (Posse Comitatus Act). Он запрещает привлекать армию внутри страны для полицейских и правоохранительных задач за отдельными исключениями.

Суд запретил Трампу и Хегсету использовать в Калифорнии военных для арестов, задержаний, обысков, патрулирования, подавления беспорядков и других действий. Но запрет начнет действовать только через полторы недели — чтобы дать администрации Трампа время на подачу апелляции.

Пока, как отмечает CNN, запрет распространяется только на Калифорнию. «Лос-Анджелес стал первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но не последним», — написал судья Брейер.

В канцелярии губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который подавал в суд, заявили, что жители штата добились «необходимого ответа на незаконную милитаризацию города Трампом».

