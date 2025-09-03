Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?

Впервые за годы удержания власти в Венесуэле режим Николаса Мадуро оказался под угрозой, сопоставимой с военной интервенцией. На фоне нарастающего давления Вашингтон официально обозначил венесуэльского лидера, как «наркобарона», установил за его поимку вознаграждение в беспрецедентные 50 миллионов долларов и квалифицировал так называемый «Картель Солнц» как террористическую организацию.
Тем самым Соединенные Штаты создали юридическую базу для ареста или физической ликвидации Мадуро по аналогии с уничтожением главарей «Аль-Каиды» или ИГИЛ.
Одновременно к побережью Венесуэлы направлены восемь боевых кораблей ВМФ США, включая атомную подводную лодку, а также несколько тысяч морских пехотинцев. Официально эти силы задействованы для пресечения наркотрафика, но очевидно, что они представляют собой инструмент военного давления на Венесуэлу.
Выступая на пресс-конференции в Каракасе Мадуро заявил о беспрецедентной угрозе, подчеркнув, что США нацелили на Венесуэлу более 1200 ракет морского базирования. Он обвинил госсекретаря Марко Рубио в подготовке военной операции и пообещал мобилизовать для сопротивления миллионы добровольцев.
Для Вашингтона нынешняя эскалация является резким и во многом неожиданным разворотом. Поскольку еще в начале этого года администрация Дональда Трампа заключила с Мадуро сделку об обмене заключенными и возобновила экспорт венесуэльской нефти через компанию Chevron, что трактовалось аналитиками, как отказ Белого дома от стратегии смены режима. Но уже летом верх в администрации президента США взяла группа радикально настроенных политиков латиноамериканского происхождения, выступающих против идеологии чавизма. Именно они добились того, что прежний курс уступил место силовой линии, в рамках которой Венесуэла превращена в приоритетное направление, предлогом для которого стал наркотрафик.
Министерство юстиции США возложило на Мадуро персональную ответственность за транзит кокаина в Соединенные Штаты, оценивая его масштабы в сотни тонн ежегодно. Хотя прямые доказательства личного участия Мадуро остаются весьма сомнительными, достаточно громкие уголовные дела создают необходимый фон.
В этой связи следует напомнить, что в 2016 году американская Фемида осудила племянников первой леди Венесуэлы за перевозку кокаина, а в 2020 году бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль был экстрадирован и признал участие в наркотерроризме, начав сотрудничать с американскими прокурорами. Показания Карвахаля могут стать ключом к обвинительному заключению против самого Мадуро.
Вместе с тем, международные эксперты указывают на то, что «Картель Солнц» как централизованная структура реально не существует. Это, скорее, собирательный образ теневых сетей в венесуэльской армии, задействованных в наркотрафике, оружейных сделках и нелегальных перевозках. Само название связано с «солнцами» на генеральских погонах. По сути, речь идет о разрозненной системе, в рамках которой офицерские кланы контролируют маршруты наркотрафика, включая транспортировку через реку Ориноко и использование тайных аэродромов.
ООН и Государственный департамент США подтверждают в своих докладах: Венесуэла не является страной-производителем кокаина - основные посевы коки расположены в Колумбии, Перу и Боливии. Тем не менее, география транзита именно через венесуэльскую территорию совершенно очевидна, так что, роль Каракаса заключается не в производстве кокаина, а в его прикрытии и покровительстве.
Ставка США на военное давление связана именно со следующей логикой: обвинение в наркотерроризме позволяет действовать против главы государства методами, которые не применяются в случаях с нарушением прав человека или демократических процедур. Мадуро объявлен в США угрозой национальной безопасности, и это открывает путь к операции точечного характера, нацеленной на физическое устранение лидера и его ближайшего окружения.
Вопрос о том, станет ли нынешняя демонстрация силы прологом к реальной военной акции, все еще остается открытым. Для Пентагона задействование восьми кораблей, атомной субмарины и 1200 ракет, очевидно, означает не просто сигнал, а создание в Карибском бассейне оперативного наступательного плацдарма. И в этом контексте сценарий точечного удара или спецоперации с задействованием ВВС и морской пехоты обсуждается как наиболее вероятный.
Таким образом, Вашингтон использует комплексное давление: юридическое признание режима Мадуро террористическим, военное развертывание сил у берегов Венесуэлы и информационное формирование образа Мадуро, как «наркобарона №1». В этих условиях венесуэльский лидер оказался в положении осажденной крепости, а его публичные заявления о мобилизации миллионов добровольцев лишь подчеркивают степень надвигающейся угрозы.
Судя по ситуации, США готовы перейти от стратегии санкций и дипломатического давления к доктрине силового вмешательства, в рамках которой военные корабли и ракеты становятся прямым аргументом против Каракаса.