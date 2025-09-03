Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?

Впервые за годы удержания власти в Венесуэле режим Николаса Мадуро оказался под угрозой, сопоставимой с военной интервенцией. На фоне нарастающего давления Вашингтон официально обозначил венесуэльского лидера, как «наркобарона», установил за его поимку вознаграждение в беспрецедентные 50 миллионов долларов и квалифицировал так называемый «Картель Солнц» как террористическую организацию. Тем самым Соединенные Штаты создали юридическую базу для ареста или физической ликвидации Мадуро по аналогии с уничтожением главарей «Аль-Каиды» или ИГИЛ. Одновременно к побережью Венесуэлы направлены восемь боевых кораблей ВМФ США, включая атомную подводную лодку, а также несколько тысяч морских пехотинцев. Официально эти силы задействованы для пресечения наркотрафика, но очевидно, что они представляют собой инструмент военного давления на Венесуэлу.

Выступая на пресс-конференции в Каракасе Мадуро заявил о беспрецедентной угрозе, подчеркнув, что США нацелили на Венесуэлу более 1200 ракет морского базирования. Он обвинил госсекретаря Марко Рубио в подготовке военной операции и пообещал мобилизовать для сопротивления миллионы добровольцев. Для Вашингтона нынешняя эскалация является резким и во многом неожиданным разворотом. Поскольку еще в начале этого года администрация Дональда Трампа заключила с Мадуро сделку об обмене заключенными и возобновила экспорт венесуэльской нефти через компанию Chevron, что трактовалось аналитиками, как отказ Белого дома от стратегии смены режима. Но уже летом верх в администрации президента США взяла группа радикально настроенных политиков латиноамериканского происхождения, выступающих против идеологии чавизма. Именно они добились того, что прежний курс уступил место силовой линии, в рамках которой Венесуэла превращена в приоритетное направление, предлогом для которого стал наркотрафик. Министерство юстиции США возложило на Мадуро персональную ответственность за транзит кокаина в Соединенные Штаты, оценивая его масштабы в сотни тонн ежегодно. Хотя прямые доказательства личного участия Мадуро остаются весьма сомнительными, достаточно громкие уголовные дела создают необходимый фон.

В этой связи следует напомнить, что в 2016 году американская Фемида осудила племянников первой леди Венесуэлы за перевозку кокаина, а в 2020 году бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль был экстрадирован и признал участие в наркотерроризме, начав сотрудничать с американскими прокурорами. Показания Карвахаля могут стать ключом к обвинительному заключению против самого Мадуро. Вместе с тем, международные эксперты указывают на то, что «Картель Солнц» как централизованная структура реально не существует. Это, скорее, собирательный образ теневых сетей в венесуэльской армии, задействованных в наркотрафике, оружейных сделках и нелегальных перевозках. Само название связано с «солнцами» на генеральских погонах. По сути, речь идет о разрозненной системе, в рамках которой офицерские кланы контролируют маршруты наркотрафика, включая транспортировку через реку Ориноко и использование тайных аэродромов. ООН и Государственный департамент США подтверждают в своих докладах: Венесуэла не является страной-производителем кокаина - основные посевы коки расположены в Колумбии, Перу и Боливии. Тем не менее, география транзита именно через венесуэльскую территорию совершенно очевидна, так что, роль Каракаса заключается не в производстве кокаина, а в его прикрытии и покровительстве.