Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой

По данным haqqin.az, переговоры по коммерческим условиям с пакистанской государственной нефтяной компанией PSO вышли на финальную стадию. В случае, если инвестиционное соглашение будет достигнуто, оно может стать одним из крупнейших за последние годы прямых иностранных вложений в нефтяной сектор Пакистана.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать 280 миллионов долларов в строительство в Пакистане магистрального нефтепродуктопровода «White Oil Pipeline», который соединит центральный Пенджаб с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

В конце августа правительство Пакистана утвердило долгосрочную тарифную политику для проекта, предусматривающую долларовый тариф, что стало ключевым условием для привлечения иностранных инвестиций. Ранее ставка в пакистанских рупиях создавала валютные риски, отпугивавшие зарубежных инвесторов. Новый подход обеспечивает привязку доходности к валюте вложений и повышает предсказуемость денежного потока для участников.

Тарифная модель основывается на средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в размере 28 процентов и внутренней норме доходности (IRR) в размере 14 процентов, что соответствует в развивающихся экономиках высоким показателям риска и требуемой доходности для трансграничных инфраструктурных проектов.

По информации PSO, после подписания инвестиционного соглашения начнется строительство трубопровода протяженностью 477 километров по маршруту Мачике–Таллиан–Тарруджабба. Его проектная мощность составит 7 миллионов тонн нефтепродуктов в год с возможностью последующего расширения еще на 3 миллиона тонн. Реализация проекта имеет стратегическое значение, поскольку ряд провинций Пакистана, включая Пешавар и прилегающие регионы, испытывают хронический нехватку топлива.