Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой

Ламия Исаева, собкор
01:26 473

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать 280 миллионов долларов в строительство в Пакистане магистрального нефтепродуктопровода «White Oil Pipeline», который соединит центральный Пенджаб с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

По данным haqqin.az, переговоры по коммерческим условиям с пакистанской государственной нефтяной компанией PSO вышли на финальную стадию. В случае, если инвестиционное соглашение будет достигнуто, оно может стать одним из крупнейших за последние годы прямых иностранных вложений в нефтяной сектор Пакистана.

«White Oil Pipeline» соединит центральный Пенджаб с провинцией Хайбер-Пахтунхва

В конце августа правительство Пакистана утвердило долгосрочную тарифную политику для проекта, предусматривающую долларовый тариф, что стало ключевым условием для привлечения иностранных инвестиций. Ранее ставка в пакистанских рупиях создавала валютные риски, отпугивавшие зарубежных инвесторов. Новый подход обеспечивает привязку доходности к валюте вложений и повышает предсказуемость денежного потока для участников.

Тарифная модель основывается на средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в размере 28 процентов и внутренней норме доходности (IRR) в размере 14 процентов, что соответствует в развивающихся экономиках высоким показателям риска и требуемой доходности для трансграничных инфраструктурных проектов.

По информации PSO, после подписания инвестиционного соглашения начнется строительство трубопровода протяженностью 477 километров по маршруту Мачике–Таллиан–Тарруджабба. Его проектная мощность составит 7 миллионов тонн нефтепродуктов в год с возможностью последующего расширения еще на 3 миллиона тонн. Реализация проекта имеет стратегическое значение, поскольку ряд провинций Пакистана, включая Пешавар и прилегающие регионы, испытывают хронический нехватку топлива.

Переговоры SOCAR с пакистанской государственной нефтяной компанией PSO вышли на финальную стадию

Чтобы гарантировать загрузку будущего трубопровода, представители SOCAR в ходе переговоров предлагали использовать принцип «Качай или плати» (Ship or Pay), применяемый в международной практике.

В текущем году пакистанская сторона предоставила SOCAR гарантии, согласно которым в случае недозагрузки трубы она компенсируется недостающий объем за счет маржи выравнивания внутренней транспортировки нефтепродуктов (IFEM). Этот механизм перераспределяет расходы между всеми операторами магистральных трубопроводов Пакистана, обеспечивая стабильность доходной базы для инвесторов.

Ожидается, что поставщики нефтепродуктов будут бронировать мощности в «White Oil Pipeline» на долгосрочной основе, что позволит формировать гарантированный денежный поток и снизит операционные риски. В настоящее время до 70 процентов бензина и дизельного топлива в Пакистане доставляется автомобильным транспортом, что приводит к перегрузке автодорог, высоким логистическим издержкам и снижению энергетической устойчивости страны.

Ввод в эксплуатацию нового нефтепровода позволит оптимизировать структуру транспортировки нефтепродуктов, уменьшить транзакционные издержки и повысить энергетическую безопасность Пакистана, создавая дополнительные синергии для регионального сотрудничества в энергетическом секторе.

