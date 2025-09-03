Взрывы и воздушная тревога в России и Украине

В аэропорту Геленджика был объявлен план «Ковёр», а в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

Минимум восемь взрывов прогремели в небе над пригородом Анапы, отмечают российские паблики, при этом в городе сработали сирены оповещения.

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны сбиты в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах. В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов. Также повреждены стекла в нескольких частных домах в поселке Коксовый.

С 21:00 до 24:00 по Баку силы противовоздушной обороны России уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Очевидцы также зафиксировали несколько сбитых дронов над морем.

Мониторинговые паблики отмечают взлёт одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы «Энгельс-2». На фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Житомирской областях.