USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Взрывы и воздушная тревога в России и Украине

видео
01:32 460

Минимум восемь взрывов прогремели в небе над пригородом Анапы, отмечают российские паблики, при этом в городе сработали сирены оповещения.

В аэропорту Геленджика был объявлен план «Ковёр», а в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. 

Дроны сбиты в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах. В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов. Также повреждены стекла в нескольких частных домах в поселке Коксовый.

С 21:00 до 24:00 по Баку силы противовоздушной обороны России уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Очевидцы также зафиксировали несколько сбитых дронов над морем.

Мониторинговые паблики отмечают взлёт одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы «Энгельс-2». На фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Житомирской областях.

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 13
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 445
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6100
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3671
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 475
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4956
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2104

ЭТО ВАЖНО

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 13
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 445
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6100
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3671
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 475
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4956
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться