США ввели санкции против семи компаний за транспортировку иранской нефти

США ввели санкции против компаний и судов, осуществляющих транспортировку иранской нефти.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.
Уточняется, что владелец судов и компаний, перевозивших иранскую нефть под видом иракской, — бизнесмен по имени Валид аль-Самирай.
Сеть под его руководством тайно смешивала иракскую и иранскую нефть и выводила её на международный рынок под видом иракской, чтобы обойти санкции США.
Согласно информации министерства, правительство Ирана и указанный бизнесмен таким образом заработали сотни миллионов долларов.
«Путём ограничения доходов Ирана от нефти мы подорвём способность режима к атакам на США и их союзников », — заявили в Министерстве финансов США.