США ввели санкции против семи компаний за транспортировку иранской нефти

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

США ввели санкции против компаний и судов, осуществляющих транспортировку иранской нефти.

Уточняется, что владелец судов и компаний, перевозивших иранскую нефть под видом иракской, — бизнесмен по имени Валид аль-Самирай.

Сеть под его руководством тайно смешивала иракскую и иранскую нефть и выводила её на международный рынок под видом иракской, чтобы обойти санкции США.

Согласно информации министерства, правительство Ирана и указанный бизнесмен таким образом заработали сотни миллионов долларов.

«Путём ограничения доходов Ирана от нефти мы подорвём способность режима к атакам на США и их союзников », — заявили в Министерстве финансов США.