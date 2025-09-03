USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

США ввели санкции против семи компаний за транспортировку иранской нефти

01:44 192

США ввели санкции против компаний и судов, осуществляющих транспортировку иранской нефти.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Уточняется, что владелец судов и компаний, перевозивших иранскую нефть под видом иракской, — бизнесмен по имени Валид аль-Самирай.

Сеть под его руководством тайно смешивала иракскую и иранскую нефть и выводила её на международный рынок под видом иракской, чтобы обойти санкции США.

Согласно информации министерства, правительство Ирана и указанный бизнесмен таким образом заработали сотни миллионов долларов.

«Путём ограничения доходов Ирана от нефти мы подорвём способность режима к атакам на США и их союзников », — заявили в Министерстве финансов США.

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 15
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 446
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6101
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3671
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 476
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4957
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2106

ЭТО ВАЖНО

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 15
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 446
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6101
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3671
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 476
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4957
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться