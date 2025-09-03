USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Украина меняет правила войны с помощью ИИ

01:59 268

Украина стала первой страной, которая регулярно использует в бою рои дронов, управляемых ИИ, сообщает The Wall Street Journal.

Газета пишет, что программное обеспечение Swarmer, разработанное местным стартапом, позволяет дронам координировать свои действия и самостоятельно принимать решение об атаке.

«Вы задаёте цель, а дроны делают всё остальное», - сказал изданию офицер ВСУ.

На данный момент технология была применена более 100 раз, обычно с использованием 3-8 дронов. Сообщается, что сейчас на стадии тестирования рой из более 100 беспилотников.

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 17
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 446
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6101
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3672
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 476
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4957
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2106

ЭТО ВАЖНО

Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 17
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 446
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 6101
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос
01:14 550
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 3672
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 476
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий
00:38 1418
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2264
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку
2 сентября 2025, 15:48 4957
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
2 сентября 2025, 18:19 3603
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса обновлено 00:14
00:14 2106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться