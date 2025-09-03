Украина меняет правила войны с помощью ИИ

Украина стала первой страной, которая регулярно использует в бою рои дронов, управляемых ИИ, сообщает The Wall Street Journal.
Газета пишет, что программное обеспечение Swarmer, разработанное местным стартапом, позволяет дронам координировать свои действия и самостоятельно принимать решение об атаке.
«Вы задаёте цель, а дроны делают всё остальное», - сказал изданию офицер ВСУ.
На данный момент технология была применена более 100 раз, обычно с использованием 3-8 дронов. Сообщается, что сейчас на стадии тестирования рой из более 100 беспилотников.