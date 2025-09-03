Пересматривают основы государства в Турции

Сенсационные заявления главного советника президента Турции по правовым вопросам Мехмета Учумa в отношении проекта «Турция без террора», который стартовал в октябре 2024 года, вызвали серьезную дискуссию в турецком обществе и средствах массовой информации. В отличие от провалившегося «процесса урегулирования» 2015 года, новый этап, обозначенный Учумом как «переходный период», предполагает полное разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, для завершения этого этапа необходим специальный «Закон о переходном периоде», который должен зафиксировать юридические основания для интеграции новых политических и социальных механизмов.

Наибольший резонанс вызвало то, что в заявлении Учумa впервые прозвучали предложения, связанные с подготовкой новой Конституции Турецкой Республики. Если ранее правительство подобные инициативы сразу же отвергало, то теперь на обсуждение вынесены изменения принципиального характера. Советник президента предложил пересмотреть определение гражданства Турции, которое, по его мнению, должно быть юридической связью, а не этнической категорией. Эта позиция ставит под вопрос нынешнюю формулу действующей Конституции, закрепляющую понятие «турецкой нации» как общее для всех граждан независимо от их этнического происхождения. Еще одним элементом инициатив Учумa стало регулирование вопроса языкового образования. Подчеркивая, что турецкий язык должен оставаться единственным государственным и обязательным языком образования, он в то же время допустил возможность включения в Конституцию нормы, которая позволит законодательно определить порядок преподавания других языков. Это может стать основой для институционализации многоязычных практик, касающихся, прежде всего, курдского языка – тема, которая на протяжении десятилетий оставалась предметом жестких политических споров. Отдельное внимание Учум уделил полномочиям органов местного самоуправления. Он предложил расширить их компетенцию, в том числе, в бюджетной сфере, что ранее воспринималось Анкарой как потенциальный путь к сепаратизму. Однако в новом контексте советник президента подчеркивает, что речь идет об укреплении унитарной модели государства, в рамках которой усиление муниципалитетов будет работать на повышение эффективности управления и рационализацию распределения ресурсов.

Все эти предложения напрямую затрагивают ключевые статьи Конституции Турции - статью 66 о гражданстве, статью 42 об образовании и статью 127 о местном самоуправлении. До сих пор подобные инициативы вызывали резкое неприятие со стороны властей, и, если их озвучивал кто-либо из политиков, они либо сразу отвергались, либо объявлялись «частным мнением». Теперь же подобные идеи исходят от официального советника президента, что свидетельствует о намерении проверить реакцию общества и политического спектра. На данный момент неясно, являются ли предложения Учумa частью согласованной «дорожной карты» правящей Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, партии DEM и Республиканской народной партии (РНП). Однако уже известно, что идея «Закона о переходном периоде» нашла поддержку у оппозиционной РНП. Турецкие аналитики отмечают, что выдвинутые инициативы по вопросам «нации, языка и местного самоуправления» во многом перекликаются с программой партии DEM, которая в последние недели усилила радикальность своих требований. Сопредседатель DEM Тунджер Бакырхан публично заявил о необходимости освободить из тюрьмы лидера РПК Абдуллы Оджалана, что резко обострило внутриполитическую риторику и усилило подозрения в двойном давлении на DEM со стороны как Оджалана, так и подполья РПК в Кандиле.