Американская полиция разгоняет протестующих

Израильские солдаты на границе сектора Газа
Портленд (США). У следственного изолятора сотрудники полиции атакуют протестующих против иммиграционной политики администрации Трампа
Джорджтаун (Гайана). Избиратели выстраиваются в очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов
Антананариву (Мадагаскар). Жорж Камами - принц региона Менабе возглавляет церемонию возвращения трёх черепов колониальной эпохи, которые хранились в парижском музее в течение 128 лет
Дараи Нур (Афганистан). По меньшей мере 800 человек погибли и 2000 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0 и нескольких афтершоков
Ханой (Вьетнам). Военный парад, посвященный 80-летию независимости Вьетнама от французского колониализма
Дхарамсала (Индия). Дети-тибетцы на мероприятии, посвященном 65-й годовщине образования тибетского парламента в изгнании