Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине

В столице Китая Пекине состоялся парад, посвященный 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находились на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

На параде были продемонстрированы сотни единиц авиационной техники, в том числе истребители и бомбардировщики, новейшие образцы вооружений, включая высокоточные ракеты, достигающие гиперзвуковой скорости.