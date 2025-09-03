USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине

06:44 2540

В столице Китая Пекине состоялся парад, посвященный 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находились на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

На параде были продемонстрированы сотни единиц авиационной техники, в том числе истребители и бомбардировщики, новейшие образцы вооружений, включая высокоточные ракеты, достигающие гиперзвуковой скорости.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
06:44 2541
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос; все еще актуально
01:14 2119
Китай показал на параде свою ядерную триаду и еще много чего
Китай показал на параде свою ядерную триаду и еще много чего
08:43 240
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий; все еще актуально
00:38 4617
Трамп заявил, что Си, Путин и Ким «строят заговор против США»
Трамп заявил, что Си, Путин и Ким «строят заговор против США»
07:17 1599
Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 2370
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном
01:39 3174
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены
Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 20:37 7498
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:18 4430
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой
Азербайджан соединяет Пенджаб с Хайбер-Пахтунхвой наши подробности
01:26 2496
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий, все еще актуально
2 сентября 2025, 19:01 2608

ЭТО ВАЖНО

