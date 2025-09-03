USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Трамп заявил, что Си, Путин и Ким «строят заговор против США»

07:17

Президент США Дональд Трамп, комментируя празднование в Пекине 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США».

Дональд Трамп опубликовал свое сообщение в социальной сети Truth спустя несколько минут после начала военного парада.

«Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», - написал Трамп.

Американский лидер заявил, что «главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и «крови», которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу», — цитирует BBC Трампа.

«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чествовать и помнить за их храбрость и жертвенность», - заявил Трамп.

Ранее во вторник в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп, отвечая на вопрос, опасается ли он риска «формирования оси» Китая и России против США в связи с саммитом ШОС, заявил, что «нисколько не обеспокоен». Трамп выразил уверенность, что ни одна из этих стран не применит свои вооруженные силы против Соединенных Штатов, добавив, что это стало бы «худшим, что они могли бы сделать».

Си на параде высоко оценил роль Китая во Второй мировой войне, заявив, что сейчас человечеству «вновь приходится выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией». Председатель КНР заявил также, что «китайская нация — великая», и ее нельзя запугать, не назвав конкретных стран или оппонентов.

