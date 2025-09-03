USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Китай показал на параде свою ядерную триаду и еще много чего

Армия Китая показала на торжественном параде в Пекине ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны, передает ТАСС.

На параде были продемонстрированы авиационная ракета большой дальности «Цзинлэй-1», межконтинентальная ракета подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

Во время парада в небе появились китайские палубные истребители J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T. Также были представлены бомбардировщики H-6K и H-6J. Они входят в состав ударных сил дальнего радиуса действия армии КНР. Над площадью Тяньаньмэнь пролетели самолеты радиообнаружения и наведения KongJing-500A в сопровождении истребителей J-16, а также KongJing-600 в сопровождении палубных истребителей J-15T.

Армия Китая также продемонстрировала на торжественном параде в Пекине несколько последних систем ПВО «Хунци». Среди них «Хунци-20», «Хунци-19» и «Хунци-29». Кроме того, на смотре были показаны средства радиоэлектронной борьбы, используемые для противовоздушной обороны и разрушения сетей связи противника.

На параде появились и китайские боевые бронемашины нового поколения, включая танки «Тип-100» и машины огневой поддержки «Тип-100».

