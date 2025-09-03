Жесткие кадры от Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях предполагаемые кадры удара по судну у берегов Венесуэлы, задействованному в перевозке наркотиков.

По словам Трампа, были ликвидированы 11 членов наркокартеля Tren de Aragua. Госдеп США в феврале внес группировку в списки террористических организаций.

В Венесуэле заявили, что видео создано при помощи искусственного интеллекта.

До этого госсекретарь США Марко Рубио в соцсетях подтвердил удар и заявил, что американские военные уничтожили наркосредства в Карибском море, судно вышло из Венесуэлы и принадлежало признанной террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Ранее для борьбы с наркокартелями Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС США. 19 августа агентство Reuters сообщило, что три эсминца ВМС — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson — направлены в южную часть Карибского бассейна для операций против наркокартелей. Кроме того, отмечалась переброска атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

По данным The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.