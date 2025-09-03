USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Жесткие кадры от Трампа

видео
10:06 2386

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях предполагаемые кадры удара по судну у берегов Венесуэлы, задействованному в перевозке наркотиков.

По словам Трампа, были ликвидированы 11 членов наркокартеля Tren de Aragua. Госдеп США в феврале внес группировку в списки террористических организаций.

В Венесуэле заявили, что видео создано при помощи искусственного интеллекта.

До этого госсекретарь США Марко Рубио в соцсетях подтвердил удар и заявил, что американские военные уничтожили наркосредства в Карибском море, судно вышло из Венесуэлы и принадлежало признанной террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Ранее для борьбы с наркокартелями Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС США. 19 августа агентство Reuters сообщило, что три эсминца ВМС — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson — направлены в южную часть Карибского бассейна для операций против наркокартелей. Кроме того, отмечалась переброска атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

По данным The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

ЭТО ВАЖНО

Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 67
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 1691
В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты
В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты видео
10:24 633
Жесткие кадры от Трампа
Жесткие кадры от Трампа видео
10:06 2387
Алиев переговорил «на ногах» с лидерами стран Центральной Азии
Алиев переговорил «на ногах» с лидерами стран Центральной Азии видео
09:55 1720
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 5749
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос; все еще актуально
01:14 2851
Китай выкатил на параде «убийцу авианосцев»
Китай выкатил на параде «убийцу авианосцев» обновлено 10:34
10:34 3496
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий; все еще актуально
00:38 6228
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 3747
Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 3113
