Путин благодарит товарища Кима

Президент России Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «от имени российского народа» поблагодарил военнослужащих КНДР за «помощь в освобождении Курской области от ВСУ».
«Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. Мы не забудем потерь, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», - сказал Путин.
Ким Чен Ын в ответ поблагодарил президента России за личную встречу: «Если КНДР может еще чем-то помочь России, мы будем считать это братским долгом и сделаем все, чтобы помочь».
September 3, 2025
*** 10:07
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поехали на двусторонние переговоры в Пекине в одном автомобиле Aurus («Аурус»). Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.
Политики уже начали встречу.
Путин и Ким Чен Ын приехали на переговоры на одной машине pic.twitter.com/AsSyvXZ6bw— Seymur Bakshev (@SBakshev) September 3, 2025
Ранее они присутствовали на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, а также торжественном приеме в честь него.
Ким Чен Ын отметил, что рад возможности пообщаться с Путиным, и указал на развитие сотрудничества между странами после того, как они в прошлом году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и пообещал, что КНДР будет оказывать России «братскую» помощь.
Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер.