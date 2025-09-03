Путин благодарит товарища Кима

Президент России Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «от имени российского народа» поблагодарил военнослужащих КНДР за «помощь в освобождении Курской области от ВСУ».

«Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. Мы не забудем потерь, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», - сказал Путин.

Ким Чен Ын в ответ поблагодарил президента России за личную встречу: «Если КНДР может еще чем-то помочь России, мы будем считать это братским долгом и сделаем все, чтобы помочь».