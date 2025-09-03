Мадуро об атаке США на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке военной агрессии против республики под надуманным предлогом. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Империализм направляет к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей, атомную подводную лодку, нацеливает на нас 1 200 ракет под надуманным предлогом, в который никто не верит. Даже американская молодежь не верит в ложь [госсекретаря США] Марко Рубио», — сказал Мадуро.

По его словам, Рубио «управляет Белым домом, мафией Майами и хочет запятнать кровью имя президента [США] Дональда Трампа».

Глава государства считает, что Вашингтон стремится бесплатно завладеть венесуэльскими природными ресурсами — нефтью, газом, золотом и другими полезными ископаемыми. «Главная цель агрессии — покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке, проектом великого освободителя Симона Боливара, и положить конец примеру, который подает Венесуэла», — подчеркнул он.

При этом Мадуро выразил уверенность, что США не удастся достичь поставленной цели: «В суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода».

Ранее агентство Reuters сообщало, что 19 августа три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна для «операций по борьбе с наркокартелями». В регион также перебросили атомную подводную лодку USS Newport News, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантные корабли и около 4,5 тыс. военнослужащих.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Позднее Марко Рубио заявил о нанесении «смертоносного удара» по судну, вышедшему из Венесуэлы и управляемому «нарко-террористической организацией». В результате атаки, по предварительным данным, погибли 11 человек.

Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с наркокартелем Cártel de los Soles. Каракас, в свою очередь, полностью отвергает существование этой структуры.