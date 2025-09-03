USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты

10:24 633

Ночью Украина подверглась массированной атаке ракет и БПЛА. О взрывах сообщали в Киеве, Луцке, Львове, а также в Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской и Запорожской областях.

В Черниговской области был поражен объект инфраструктуры, из-за чего более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без света.

В Ивано-Франковской области также зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры. Жителей Калуша призвали не отправлять детей в детсады и школы из-за ухудшения качества воздуха.

В Воздушных силах сообщили о прилетах трех ракет и 69 БПЛА. Всего территорию Украины ночью атаковали 502 беспилотниками, 16 ракетами «Калибр» и 8 ракетами Х-101. Попадания зафиксированы в 14 локациях, еще в 14 — падение обломков сбитых воздушных целей.

Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 77
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 1699
В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты
В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты видео
10:24 634
Жесткие кадры от Трампа
Жесткие кадры от Трампа видео
10:06 2391
Алиев переговорил «на ногах» с лидерами стран Центральной Азии
Алиев переговорил «на ногах» с лидерами стран Центральной Азии видео
09:55 1721
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 5753
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро?
Америкосы готовятся к ликвидации Мадуро? главный вопрос; все еще актуально
01:14 2851
Китай выкатил на параде «убийцу авианосцев»
Китай выкатил на параде «убийцу авианосцев» обновлено 10:34
10:34 3500
Правящая семья и стоит за телеканалом
Правящая семья и стоит за телеканалом наш комментарий; все еще актуально
00:38 6229
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 3752
Американская полиция разгоняет протестующих
Американская полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
02:19 3114
