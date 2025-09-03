В Украину продолжают лететь беспилотники и ракеты

Ночью Украина подверглась массированной атаке ракет и БПЛА. О взрывах сообщали в Киеве, Луцке, Львове, а также в Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской и Запорожской областях.

В Черниговской области был поражен объект инфраструктуры, из-за чего более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без света.

В Ивано-Франковской области также зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры. Жителей Калуша призвали не отправлять детей в детсады и школы из-за ухудшения качества воздуха.

В Воздушных силах сообщили о прилетах трех ракет и 69 БПЛА. Всего территорию Украины ночью атаковали 502 беспилотниками, 16 ракетами «Калибр» и 8 ракетами Х-101. Попадания зафиксированы в 14 локациях, еще в 14 — падение обломков сбитых воздушных целей.