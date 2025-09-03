Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью

Украинские беспилотники продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, что за последние недели привело к выводу из строя значительной части перерабатывающих мощностей. В результате в стране образовался внутренний дефицит топлива, а стратегическая отрасль оказалась на грани срыва.

Кризис совпал с заявлениями западных союзников Киева о том, что именно экономическое давление является наиболее действенным способом заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну. По информации издания Politico, трое европейских чиновников сообщили, что у них сложилось общее понимание: комбинация санкций и прицельных ударов может вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

Оценить масштабы разрушений сложно, однако аналитики считают, что выведено из строя от 15 до 20% топливного производства России. На этом фоне Москва ввела запрет на экспорт бензина, а в ряде регионов появились очереди на автозаправках.

Отмечается, что удары по нефтеперерабатывающим заводам наносятся уже больше года, но именно сейчас их эффект стал наиболее ощутимым. Санкции и отсутствие западной технической поддержки серьезно осложняют ремонт российских НПЗ.

Бывший офицер разведки британской армии Филип Ингрэм заявил, что эта тактика стала «ключевой частью войны», которую активно продвигает глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, российская экономика «пока не на грани коллапса». Однако в течение 12–18 месяцев ситуация может резко измениться, особенно если Украина усилит атаки.

Российские власти уже были вынуждены продлить запрет на экспорт бензина до сентября, что лишает бюджет валютной выручки. Как сообщил глава анализа сырой нефти в компании Kpler Хомаюн Фалакшахи, это прямое следствие вывода из строя крупнейших заводов. Дополнительную угрозу создает плановое техобслуживание НПЗ, которое должно начаться в сентябре и грозит новыми простоями.

Гендиректор организации «Надія для України» Юрий Бойечко считает, что экономическое давление способно подтолкнуть Кремль к переговорам уже этой осенью: «Если Украина продолжит атаки на нефтяную инфраструктуру до середины осени, это может вызвать серьезные экономические проблемы внутри России — такие, что заставят Путина вести переговоры по-настоящему и закончить войну».

В то же время ЕС готовится представить новый, 19-й пакет санкций. По данным СМИ, серьезных ограничений в энергетическом секторе пока не ожидается. Однако в Брюсселе обсуждают возможность копировать тарифную стратегию США, чтобы усилить давление на российскую экономику.