В Германии предложили экономически истощить Россию

Он подчеркнул, что важно лишить Москву возможности поддерживать военную экономику.

«Мы должны создать основу (для прекращения войны). В военном отношении это будет сложно, но в экономическом отношении это осуществимо. В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», – сказал Мерц.

По его мнению, этого можно достичь через введение торговых пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией.

Канцлер также обвинил Владимира Путина в отсутствии стремления к завершению конфликта и добавил, что «нет никаких оснований» доверять президенту РФ.