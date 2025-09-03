Россия ждет Трампа

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Об этом сказал президент нашей страны (Владимир Путин) по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию», — сказала Захарова.

Путин 16 августа прилетел на Аляску на переговоры с Трампом. Переговоры глав государств длились 2 часа 45 минут. Затем президенты выступили с заявлениями для прессы и покинули зал пресс-конференции, не отвечая на вопросы СМИ.