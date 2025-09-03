Аварийная посадка Ил-76 в России

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в Красноярске.
Ил-76 совершил аварийную посадку pic.twitter.com/V20VBoyUjd— Seymur Bakshev (@SBakshev) September 3, 2025
Воздушное судно, следовавшее в Улан-Удэ, после касания полосы выкатилось за ее пределы примерно на 50 метров, передает Telegram-канал «Борус».
По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают аварийные службы.