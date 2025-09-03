Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу Рафика Гёюшова, сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, заседание под председательством судьи Анара Садыгова началось с уточнения анкетных данных обвиняемого и разъяснения его прав и обязанностей.

Государственный обвинитель Эльгюн Гафаров настаивал на передаче дела в судебное разбирательство. Адвокат посольства США, Лейла Сафарова, представляющая потерпевшую сторону, поддержала это требование. Адвокат Гёюшова, Ильхам Асадов, ходатайствовал о прекращении дела и его возвращении на дополнительное расследование, а также просил суд вынести частное определение в отношении следователя.

«Это серьезное дело. Посольство США не имеет претензий к Гёюшову, но просит в случае доказательства вины наказать его по закону. Прошу вернуть дело на предварительное следствие», — заявил адвокат.

Суд отклонил ходатайство и назначил судебное разбирательство на 17 сентября.

Согласно обвинению, Гёюшов, проработавший в посольстве около 20 лет, присвоил свыше полумиллиона манатов. В частности, он завышал расходы на аренду жилья для прибывающих послов и сотрудников: при фактической стоимости аренды в 200 манатов в сутки в документах указывалась сумма в 400 манатов.

Гёюшову предъявлено обвинение по статье 178.4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). В его отношении избрана мера пресечения в виде надзора полиции. Расследование проводило Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана. Потерпевшей стороной признано посольство США.