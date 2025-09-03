Kapital Bank представил общественности свою новую программу. Umico Bonus стал Bir Bonus

Экосистема Bir, первая полностью интегрированная цифровая экосистема на Южном Кавказе, представила новую программу лояльности. В рамках программы Umico Bonus, известная клиентам уже много лет, трансформируется в Bir Bonus, открывающую более широкие возможности благодаря внедрению многочисленных инноваций. Нововведение также меняет концепцию кэшбэка для клиентов за расходы в экосистеме Bir. После этого клиенты смогут конвертировать накопленный кэшбэк в новые бонусы внутри экосистемы, использовать эти бонусы для совершения более выгодных покупок или использования услуг. Это, в свою очередь, означает получение новых бонусов. Однако клиенты также могут вывести кэшбэк наличными при желании. Изменение заключается в том, что теперь можно будет вывести не всю сумму, а только половину.

Новая программа была представлена публике 1 сентября. Мероприятие началось с выступления генерального директора Департамента по управлению программой лояльности экосистемы Bir Фарида Исламова. Он отметил: «Это не просто смена названия. Это объединение силы брендов экосистемы и тысяч наших партнеров под единым зонтом. Bir Bonus является ценным элементом, который соединяет все бренды экосистемы и наших многочисленных партнеров. Для клиентов это уникальный опыт: они смогут с легкостью зарабатывать бонусы при ежедневных операциях и использовать их как в наших брендах, так и у партнеров».

Директор Департамента партнерской сети экосистемы Махмуд Махмудов подчеркнул, что новая система предоставляет более гибкие возможности как для клиентов, так и для партнеров: «В течение нескольких лет мы создавали ценность для наших клиентов с помощью системы кешбэка, но мы видим, что одного лишь кешбэк-моделя недостаточно, чтобы полностью соответствовать ожиданиям клиентов. Поэтому мы переходим к бонусной системе, которая обладает более широкими возможностями, обеспечивает индивидуальный подход и гибкость. Эта система предоставит миллионам пользователей возможность персонального выбора и сделает их опыт покупок более увлекательным. С другой стороны, наши партнеры смогут создавать различные кампании с учетом своей клиентской базы, а также глубже и удобнее отслеживать поведение клиентов».

Следует отметить, что Bir Bonus – это единая программа лояльности, которая позволяет пользователям зарабатывать бонусы и легко тратить их не только в таких брендах экосистемы, как Birbank, m10, Birmarket, но и у тысяч партнеров. Бонусы можно использовать в самых разных направлениях: от покупки билета BakıKart до заказа на Trendyol, от пополнения мобильного баланса до покупок в Birmarket. Новая программа лояльности Bir Bonus и в дальнейшем будет предлагать инновационные решения и новые возможности как для клиентов, так и для партнеров.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.