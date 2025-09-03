USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Kapital Bank представил общественности свою новую программу. Umico Bonus стал Bir Bonus

Экосистема Bir, первая полностью интегрированная цифровая экосистема на Южном Кавказе, представила новую программу лояльности. В рамках программы Umico Bonus, известная клиентам уже много лет, трансформируется в Bir Bonus, открывающую более широкие возможности благодаря внедрению многочисленных инноваций. Нововведение также меняет концепцию кэшбэка для клиентов за расходы в экосистеме Bir. После этого клиенты смогут конвертировать накопленный кэшбэк в новые бонусы внутри экосистемы, использовать эти бонусы для совершения более выгодных покупок или использования услуг. Это, в свою очередь, означает получение новых бонусов. Однако клиенты также могут вывести кэшбэк наличными при желании. Изменение заключается в том, что теперь можно будет вывести не всю сумму, а только половину.

Новая программа была представлена публике 1 сентября. Мероприятие началось с выступления генерального директора Департамента по управлению программой лояльности экосистемы Bir Фарида Исламова. Он отметил: «Это не просто смена названия. Это объединение силы брендов экосистемы и тысяч наших партнеров под единым зонтом. Bir Bonus является ценным элементом, который соединяет все бренды экосистемы и наших многочисленных партнеров. Для клиентов это уникальный опыт: они смогут с легкостью зарабатывать бонусы при ежедневных операциях и использовать их как в наших брендах, так и у партнеров».

Директор Департамента партнерской сети экосистемы Махмуд Махмудов подчеркнул, что новая система предоставляет более гибкие возможности как для клиентов, так и для партнеров: «В течение нескольких лет мы создавали ценность для наших клиентов с помощью системы кешбэка, но мы видим, что одного лишь кешбэк-моделя недостаточно, чтобы полностью соответствовать ожиданиям клиентов. Поэтому мы переходим к бонусной системе, которая обладает более широкими возможностями, обеспечивает индивидуальный подход и гибкость. Эта система предоставит миллионам пользователей возможность персонального выбора и сделает их опыт покупок более увлекательным. С другой стороны, наши партнеры смогут создавать различные кампании с учетом своей клиентской базы, а также глубже и удобнее отслеживать поведение клиентов».

Следует отметить, что Bir Bonus – это единая программа лояльности, которая позволяет пользователям зарабатывать бонусы и легко тратить их не только в таких брендах экосистемы, как Birbank, m10, Birmarket, но и у тысяч партнеров. Бонусы можно использовать в самых разных направлениях: от покупки билета BakıKart до заказа на Trendyol, от пополнения мобильного баланса до покупок в Birmarket. Новая программа лояльности Bir Bonus и в дальнейшем будет предлагать инновационные решения и новые возможности как для клиентов, так и для партнеров.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

