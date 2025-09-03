USD 1.7000
Закир Гасанов посетил штаб ВМС Вьетнама

фото
12:29 365

3 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил штаб командования Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Минобороны Азербайджана.

В начале визита он возложил венки к памятнику Павшим героям и мавзолею президента Хо Ши Мина в Ханое.

Затем состоялась встреча с командующим ВМС Вьетнама вице-адмиралом Тран Тхань Нгиемом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение визита генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с деятельностью одной из бригад ВМС и условиями, созданными в бухте Халонг.

12:51 1495
06:44 7312
13:24 606
02:07 7207
12:44 2104
12:19 1094
08:16 10223
01:39 4910
11:39 2501
11:28 1752
