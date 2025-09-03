Закир Гасанов посетил штаб ВМС Вьетнама

В начале визита он возложил венки к памятнику Павшим героям и мавзолею президента Хо Ши Мина в Ханое.

Затем состоялась встреча с командующим ВМС Вьетнама вице-адмиралом Тран Тхань Нгиемом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение визита генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с деятельностью одной из бригад ВМС и условиями, созданными в бухте Халонг.