Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Финляндия превращается в военную державу

Финляндия намерена выделить 6 млрд евро на оборонные закупки в 2026 году, сообщили в правительстве по итогам обсуждения бюджета.

«Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на закупку нового оборонного оборудования», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно данным правительства, эта сумма превышает бюджет 2025 года на 400 млн евро. Из общей суммы два миллиарда евро направят на разработку новых систем вооружения, а четыре миллиарда – на обновление материальной базы.

Власти отмечают, что благодаря этим инвестициям силы обороны Финляндии приступят к модернизации сухопутных войск, которая включает замену устаревшего вооружения и расширение многофункциональных возможностей.

Примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о планах приобрести у финских военных компаний мины, корабли и внедорожники. Он подчеркнул, что объем сделок будет «очень значительным».

«Речь идет о минах, кораблях и другой военной технике, кроме того, мы рассматриваем возможность закупки бронированных внедорожников у финского производителя Patriot», – рассказал он.

