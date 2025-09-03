USD 1.7000
Азербайджан усиливает поддержку Украины

12:51 1501

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Об этом украинский дипломат сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«Продуктивная встреча и плодотворная дискуссия с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Благодарен за новую партию гуманитарной помощи — энергетическое оборудование уже доставлено. Договорились о совместных шагах по дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства», — отметил Юрий Гусев.

