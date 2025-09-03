Азербайджан усиливает поддержку Украины

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.
Об этом украинский дипломат сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
«Продуктивная встреча и плодотворная дискуссия с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Благодарен за новую партию гуманитарной помощи — энергетическое оборудование уже доставлено. Договорились о совместных шагах по дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства», — отметил Юрий Гусев.
🤝 Productive meeting and fruitful discussion with Deputy FM of Azerbaijan Samir Sharifov. Grateful for the new batch of 🇦🇿 humanitarian aid — energy equipment already delivered to 🇺🇦.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 3, 2025
Agreed on joint steps to further strengthen our strategic partnership. @UKRinAZE pic.twitter.com/8B2njMjTQo