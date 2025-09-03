Казахи ввели безвиз для армян

Мажилис Казахстана в среду ратифицировал соглашение с Арменией о взаимных поездках и порядке пребывания граждан, передают казахстанские СМИ.

Ключевым пунктом документа, подписанного в Ереване в апреле 2024 года, стало введение безвизового режима сроком на 90 дней. Граждане обеих стран смогут находиться на территории другой стороны до трех месяцев без оформления виз при наличии действующих документов — паспорта (включая служебный и дипломатический), удостоверения личности моряка или свидетельства на возвращение.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов отметил, что соглашение также предусматривает обязательную регистрацию в органах внутренних дел после 30 дней пребывания в стране. По его словам, эта мера позволит повысить эффективность миграционного контроля.

С начала года в Казахстан въехало почти 12 тысяч граждан Армении. Безвизовый режим для казахстанцев уже действует с Россией и Кыргызстаном.