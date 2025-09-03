После Тегерана Григорян летит в Париж

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября посетит Париж, сообщают армянские СМИ.

«В ходе визита намечается ряд рабочих встреч», – говорится в сообщении армянского Совбеза.

Напомним, 29 августа Григорян побывал в Иране, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. Он ознакомил иранскую сторону с соглашениями, подписанными 8 августа в Вашингтоне. Также армянского чиновника принял президент Ирана Масуд Пезешкиан.