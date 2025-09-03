USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

После Тегерана Григорян летит в Париж

13:02 325

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября посетит Париж, сообщают армянские СМИ.

«В ходе визита намечается ряд рабочих встреч», – говорится в сообщении армянского Совбеза.

Напомним, 29 августа Григорян побывал в Иране, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. Он ознакомил иранскую сторону с соглашениями, подписанными 8 августа в Вашингтоне. Также армянского чиновника принял президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1509
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7317
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 618
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7211
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2110
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1100
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10230
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2505
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1753
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5209

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1509
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7317
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 618
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7211
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2110
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1100
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10230
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2505
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1753
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться