Банк ABB представил для клиентов новое QR-платежное решение с интеграцией AniPay

13:01 272

В соответствии со стратегией Центрального банка по развитию AniPay Банк ABB внедрил новый функционал онлайн-оплаты через QR-код, предназначенный для предпринимателей. Благодаря этому шагу был завершен процесс цифровизации всех эквайринговых продуктов Банка, и сейчас платежная инфраструктура Банка ABB полностью интегрирована с системой AniPay.

Теперь клиент на этапе онлайн-оплаты может отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения ABB Mobile или приложений других банков, интегрированных с AniPay, и мгновенно завершить транзакцию. После подтверждения средства моментально зачисляются на счет партнера, что гарантирует быстрые расчеты и дает предпринимателям возможность оперативно использовать полученные средства. Новый сервис ориентирован на владельцев онлайн-торговых площадок и обеспечивает более удобный и безопасный прием платежей. Это не только повышает уровень удовлетворенности клиентов, но и способствует дальнейшей цифровизации бизнес-процессов.

Решение предлагается на более выгодных условиях по сравнению с оплатой банковскими картами — с пониженными комиссиями и полностью бесконтактным способом. Это также означает дополнительные преимущества с точки зрения безопасности, удобства и снижения расходов.

Техническая инфраструктура уже полностью готова, и данное платежное решение может быть реализовано также на сайтах электронной коммерции, то есть на онлайн-платформах. Это позволит предпринимателям принимать оплату от клиентов прямо через веб-платформы с использованием QR-кода.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

