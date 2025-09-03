USD 1.7000
Иран и Россия обходят санкции тайными путями

13:04 455

Санкции против России, Северной Кореи и Ирана не возымеют должного эффекта, пока глобальная система регистрации морских судов не будет реформирована. Об этом говорится в новом докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), находящегося в Лондоне, пишет Euronews.

В исследовании подчеркивается, что Россия и Иран все чаще прибегают к тактике уклонения, включая сокрытие государственной принадлежности судов, отключение систем идентификации, регистрацию их в третьих странах с менее жесткими нормами, плавание под ложными флагами.

«Легкость, с которой суда могут получать флаги без проверки, избегать прозрачности в том, что касается права собственности, и уходить от правоприменительных мер, создала условия для целой экосистемы параллельного судоходства», - пишут авторы доклада.

Только за последний год под санкции попали почти 700 судов, однако процесс регистрации судов остается «критически уязвимым местом» в соблюдении международной санкционной политики. «Суда, исключенные из реестра за нарушение санкций, зачастую могут получить новый флаг в считанные дни», - отмечается в материале.

Центральное место в этой проблеме занимает так называемый теневой флот. В него входят суда, при помощи которых РФ обходит принятые западными странами меры по ограничению цен на российскую нефть. А именно она считается главным источником финансирования военной кампании в Украине.

Аналитики утверждают, что управление морским транспортом требует «радикального улучшения», и предупреждают, что Международной морской организации (IMO) не хватает инструментов и полномочий, чтобы пресекать практику рефлагации, при которой суда меняют национальные флаги, чтобы скрыть свою принадлежность и продолжать безнаказанно перевозить подпадающие под санкции нефть и товары.

Смена флага практиковалась и раньше, но с началом вторжения России в Украину к ней стали прибегать в разы чаще.

Некоторые крупные реестры, например, Панамы и Либерии, ужесточили надзор под дипломатическим давлением. С 2019 года Панама сняла с учета более 650 судов. Однако эти усилия были подорваны более мелкими реестрами, в том числе Камеруном, Гамбией, Гондурасом, Сьерра-Леоне и Танзанией, которые продолжают предлагать флаги при минимуме формальностей и контроля.

