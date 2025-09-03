Завтра в Баку ожидается дождь

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен кратковременный грозовой дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28- 31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм.рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве районов преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах дожди будут ливневыми, возможен град. Ночью и утром ожидается туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем 32-37° тепла; в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.