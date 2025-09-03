USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Завтра в Баку ожидается дождь

13:15 599

Обнародован прогноз погоды на 4 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен кратковременный грозовой дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28- 31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм.рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве районов преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах дожди будут ливневыми, возможен град. Ночью и утром ожидается туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем 32-37° тепла; в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1517
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7318
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 625
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7213
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2114
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1101
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10239
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2510
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1754
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5214

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1517
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7318
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 625
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7213
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2114
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1101
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10239
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2510
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1754
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5214
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться