Условием наступления прочного мира между Россией и Украиной служит признание на международном уровне вхождения в состав России «новых» территорий, заявил в интервью индонезийской газете Kompas глава российского МИД Сергей Лавров.

«Должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил, что важно «обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем Украины».

Украина последовательно отвергает обвинения в притеснении русскоязычного населения. В своем иске в Гаагский суд против России Киев настаивал, что российские власти в различных публичных выступлениях использовали «абсурдные утверждения о геноциде» в качестве повода для вторжения.

Лавров также сказал, что для прочности мира нужно «признать и оформить международно-правовым образом» аннексию Россией пяти украинских территорий, которую он сформулировал как «новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей».

Украина, как и почти все страны мира и международные организации, отвергает попытки России закрепить аннексию ее территорий, заявляя, что это противоречит международному праву и украинским законам.

Последнее требование, о котором заявил Лавров, также неоднократно звучало ранее: «следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины».