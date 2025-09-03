USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Гранаты с неба: израильтяне напугали миссию ООН

13:25 283

Израильский беспилотник сбросил четыре гранаты рядом с персоналом миссии Временных сил ООН (ЮНИФИЛ) в Ливане, сообщила в среду пресс-служба ЮНИФИЛ.

«Вчера утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила с дронов четыре гранаты вблизи миротворцев ЮНИФИЛ, которые работали над устранением дорожных заграждений, ограничивавших доступ миротворцев к своим позициям вдоль «голубой линии» (израильско-ливанской границы)», – говорится в заявлении.

Одна из гранат упала в 20 метрах от миротворцев и их техники, остальные три — примерно в 100 метрах от сотрудников миссии ООН.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии ЮНИФИЛ до конца 2026 года – с этого момента планируется начать постепенное сокращение состава и вывод миротворцев. Временные силы ООН были созданы в 1978 году с целью контроля вывода израильских войск из Южного Ливана после антитеррористической операции Израиля. После войны 2006 года между Израилем и ливанским движением «Хезболла» мандат миссии был расширен.

