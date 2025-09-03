USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Польша стучится в G20

13:39 167

Польша обратилась к США с просьбой пригласить ее на саммит G20 в 2026 году, когда Вашингтон будет председательствовать в группе, сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент», — заявил Сикорский.

Министр отметил, что обсудил этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Майами и уверен, что у Польши есть веские основания для присоединения к «большой двадцатке».

Примечательно, что в тот же день премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Польша вошла в число двадцати стран с ВВП свыше $1 трлн, став таким образом «государством-триллионером». Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП Польши в 2025 году оценивается примерно в $980 млрд.

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1524
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7321
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 633
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7213
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2116
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1101
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10246
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2514
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1755
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5220

