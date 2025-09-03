Польша стучится в G20

Польша обратилась к США с просьбой пригласить ее на саммит G20 в 2026 году, когда Вашингтон будет председательствовать в группе, сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент», — заявил Сикорский.

Министр отметил, что обсудил этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Майами и уверен, что у Польши есть веские основания для присоединения к «большой двадцатке».

Примечательно, что в тот же день премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Польша вошла в число двадцати стран с ВВП свыше $1 трлн, став таким образом «государством-триллионером». Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП Польши в 2025 году оценивается примерно в $980 млрд.