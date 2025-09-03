Санкции против Ильхама Рагимова

Австралия накануне визита российского оппозиционера Юлии Навальной в страну ввела санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

В список вошли заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, пропагандистка Кристина Потупчик, экс-первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, замглавы МЧС Денис Попов, бывший вице-премьер Юрий Борисов, сын экс-президента Татарстана Радик Шаймиев, бизнесмен Ильхам Рагимов и миллиардер Андрей Козицын. Австралийский МИД признал их ответственными за вторжение в Украину и репрессии внутри России.

Ильхам Рагимов - российский миллиардер азербайджанского происхождения и друг президента России Владимира Путина, которого азербайджанские торговцы в России именуют Ильхамом-Путинкой.

В то же время Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и 8 физических лиц. Об этом сообщает британский Минфин.

В частности, Лондон внес в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова, Аймани Кадырову, также в список попал Фонд имени Ахмата Кадырова. Кроме того, были введены санкции против российского движения детей и молодежи «Движение первых».