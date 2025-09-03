USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Об инфляции в Турции

13:46 140

Потребительские цены в Турции в августе выросли на 32,95% в годовом выражении, сообщается в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста замедлились по итогам пятнадцатого месяца подряд и являются минимальными с ноября 2021 года. В июле инфляция составляла 33,52%. При этом аналитики в среднем прогнозировали более значительное ослабление инфляции в прошлом месяце - до 32,6%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 33,3% (в июле - на 28%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 29,7% (на 27,8%), одежда и обувь - на 9,5% (на 10,7%), коммунальные услуги - на 53,3% (на 62%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах увеличились на 34% (на 34,2%). Стоимость транспортных услуг повысилась на 24,9% (на 26,6%), медицинских - на 36,6% (на 37,5%), образовательных - на 60,9% (на 75,5%).

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в августе составила 33% в годовом выражении, что является самым низким показателем с декабря 2021 года, по сравнению с 34,7% в июле. Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 2% относительно июля, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 1,8%.

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1530
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7322
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 639
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7216
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2117
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1101
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10251
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2517
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1757
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5221

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 1530
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 7322
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 639
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7216
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2117
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1101
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием
Алиев и Путин приветствовали друг друга рукопожатием видео
08:16 10251
Подлинное восстание умирает в одиночестве
Подлинное восстание умирает в одиночестве о вечном; все еще актуально
01:39 4911
Что Путин рассказывает Фидану?
Что Путин рассказывает Фидану? видео
11:39 2517
Кто срывает полеты европейских лидеров?
Кто срывает полеты европейских лидеров?
11:28 1757
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
Украина нашла слабое место России: Путин может начать переговоры осенью
10:39 5221
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться