Лидер Китая предложил миру выбор

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня должен «выбрать между миром и войной», выступая на военном параде, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет CNN.

«Сегодня человечество снова должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодным сотрудничеством или игрой с нулевой суммой», - сказал Си, не вдаваясь в подробности и не приводя конкретных примеров.

Он также высоко оценил роль Китая во Второй мировой войне: «Китайский народ, принеся большие национальные жертвы, внес значительный вклад в спасение человеческой цивилизации и сохранение мира в мире».

«История напоминает нам, что судьба человечества тесно связана», - добавил Си Цзиньпин.

Лидер Китая подчеркнул, что «только относясь друг к другу как к равным, живя в гармонии и поддерживая друг друга, все страны и нации могут поддерживать общую безопасность, устранять коренные причины войны и предотвращать повторение исторических трагедий».