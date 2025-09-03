USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Лидер Китая предложил миру выбор

14:00 1590

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня должен «выбрать между миром и войной», выступая на военном параде, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет CNN.

«Сегодня человечество снова должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодным сотрудничеством или игрой с нулевой суммой», - сказал Си, не вдаваясь в подробности и не приводя конкретных примеров.

Он также высоко оценил роль Китая во Второй мировой войне: «Китайский народ, принеся большие национальные жертвы, внес значительный вклад в спасение человеческой цивилизации и сохранение мира в мире».

«История напоминает нам, что судьба человечества тесно связана», - добавил Си Цзиньпин.

Лидер Китая подчеркнул, что «только относясь друг к другу как к равным, живя в гармонии и поддерживая друг друга, все страны и нации могут поддерживать общую безопасность, устранять коренные причины войны и предотвращать повторение исторических трагедий».

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1301
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5968
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2054
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1663
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4443
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3604
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8249
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2067
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7674
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2839
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1636

