Русские заявили, что находятся в центре Купянска

Министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит операцию по захвату города Купянска в Харьковской области.

Утверждается, что российские военные находятся в центре Купянска. Минобороны РФ показало кадры с беспилотников. «На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона «Спартак» в Спортивном переулке города Купянска, городской электроподстанции на Энергетической улице и около телевышки на улице 1 Мая», - сказано в сообщении.

30 августа начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявлял, что «соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории».