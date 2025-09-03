Золото продолжает рекордно расти

Цены на золото продолжают бить рекорды в среду, 3 сентября, поскольку сохраняющаяся неопределенность на рынке и растущая уверенность инвесторов в том, что ФРС США снизит процентные ставки в сентябре, повысили спрос на актив-убежище. Об этом информирует Reuters.

Спотовая цена на золото к 13:14 по Баку выросла на 0,18%, до $3.539,46 за тройскую унцию, достигнув ранее в ходе сессии исторического максимума в $3.546,99.

Неопределенности на рынке добавило сообщение администрации президента США Дональда Трампа о планах обратиться в Верховный суд с просьбой ускоренно рассмотреть дело о пошлинах, которые федеральный апелляционный суд признал противозаконными.

Палладий подешевел на 0,2% - до $1.132,35 за унцию, серебро - на 0,2%, до $40,81 за унцию.