Золото продолжает рекордно расти

14:16 692

Цены на золото продолжают бить рекорды в среду, 3 сентября, поскольку сохраняющаяся неопределенность на рынке и растущая уверенность инвесторов в том, что ФРС США снизит процентные ставки в сентябре, повысили спрос на актив-убежище. Об этом информирует Reuters.

Спотовая цена на золото к 13:14 по Баку выросла на 0,18%, до $3.539,46 за тройскую унцию, достигнув ранее в ходе сессии исторического максимума в $3.546,99.

Неопределенности на рынке добавило сообщение администрации президента США Дональда Трампа о планах обратиться в Верховный суд с просьбой ускоренно рассмотреть дело о пошлинах, которые федеральный апелляционный суд признал противозаконными.

Палладий подешевел на 0,2% - до $1.132,35 за унцию, серебро - на 0,2%, до $40,81 за унцию.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1304
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5969
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2056
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1665
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4446
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3606
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8249
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2069
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7674
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2840
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1638

