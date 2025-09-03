У Зеленского «спалили» Китай

Иракско-китайский бизнесмен стоит за схемой контрабанды иранской нефти в обход американских санкций, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министерство финансов США накануне ввело полные блокирующие санкции в отношении ряда компаний и судов, участвовавших в нелегальных поставках иранской нефти, которую выдавали за иракскую.

По словам Ермака, за операциями стоит предприниматель, проживающий в ОАЭ.

«Эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь семь компаний и девять танкеров, которые участвовали в схеме, находятся под санкциями США», – написал Ермак в Telegram.

Глава Офиса президента подчеркнул, что введенные ограничения — это четкий сигнал: любые попытки содействовать Ирану или России в обходе санкционного режима обречены на провал.

«Каждый доллар, полученный от «теневого флота» или контрабанды, будет заблокирован», – добавил он.

Минфин США уточнил, что ключевую роль в схеме играл бизнесмен Валид ас-Самарраи, которому принадлежат суда и компании, занимавшиеся перевозкой нефти. Под его руководством иранскую и иракскую нефть смешивали, а затем экспортировали под видом исключительно иракской продукции. Таким образом, удавалось обходить американские санкции.

По информации ведомства, в результате подобных операций Иран и его партнеры заработали сотни миллионов долларов.