Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

У Зеленского «спалили» Китай

14:21 1611

Иракско-китайский бизнесмен стоит за схемой контрабанды иранской нефти в обход американских санкций, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министерство финансов США накануне ввело полные блокирующие санкции в отношении ряда компаний и судов, участвовавших в нелегальных поставках иранской нефти, которую выдавали за иракскую.

По словам Ермака, за операциями стоит предприниматель, проживающий в ОАЭ.

«Эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь семь компаний и девять танкеров, которые участвовали в схеме, находятся под санкциями США», – написал Ермак в Telegram.

Глава Офиса президента подчеркнул, что введенные ограничения — это четкий сигнал: любые попытки содействовать Ирану или России в обходе санкционного режима обречены на провал.

«Каждый доллар, полученный от «теневого флота» или контрабанды, будет заблокирован», – добавил он.

Минфин США уточнил, что ключевую роль в схеме играл бизнесмен Валид ас-Самарраи, которому принадлежат суда и компании, занимавшиеся перевозкой нефти. Под его руководством иранскую и иракскую нефть смешивали, а затем экспортировали под видом исключительно иракской продукции. Таким образом, удавалось обходить американские санкции.

По информации ведомства, в результате подобных операций Иран и его партнеры заработали сотни миллионов долларов.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1307
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США»
14:34 5972
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 2058
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1666
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4448
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3608
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
06:44 8249
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2069
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции
02:07 7676
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
12:44 2841
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1638

